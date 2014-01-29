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عبد الستار صبري للإعلام البرتغالي: شيكابالا يشبهني

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عبد الستار صبري للإعلام البرتغالي: شيكابالا يشبهني عبد الستار صبري للإعلام البرتغالي: شيكابالا يشبهني

تواصل وسائل الإعلام البرتغالية التحري عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك والذي اقترب من الانضمام إلى سبورتنج لشبونة وصيف الدوري البرتغالي، إن توصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء.

وأشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى اقتراب شيكابالا من التوقيع 5 سنوات للشبونة، وهو ما أكده سمير عبد التواب وكيل اللاعب لاحقا.

وحرصت صحيفة (ريكورد) البرتغالية على الاتصال بعبد الستار صبري مدرب المصري ولاعب بنفيكا السابق للسؤال حول مستوى نجم الزمالك.

وقال صبري لصحيفة (ريكورد) يوم الأربعاء: "شيكابالا يشبهني كثيرا في طريقة الأداء".

وأضاف "التعاقد مع شيكابالا رهان جيد للشبونة، إنه لاعب مهاري وسريع وسيفيد الفريق كثيرا".

ولعب عبد الستار صبري في بنفيكا البرتغالي خلال مشواره الاحترافي.

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