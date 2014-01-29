جوزيه للشبونة: شيكابالا لاعب جيد ولكنه مصدر للمشاكل

يرى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن تعاقد فريق سبورتنج لشبونة مع المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" مخاطرة كبيرة.

وكانت تقارير برتغالية أشارت أن سبورتنج لشبونة قد توصل لاتفاق مع شيكابالا على ضمه لمدة 5 سنوات.

وقال جوزيه لصحيفة (ريكورد) "مما لا شك فيه أن شيكابالا يمتلك موهبة رائعة ولكن التعاقد معه مخاطرة كبيرة لسبورتنج لشبونة".

وأضاف "أتذكر في مشوار اللاعب في به الكثير من الوقائع والمشاكل داخل الملعب وأنا أتذكر البعض منها"

شيكابالا كان قد دخل في سلسلة من المشاكل مع ناديه الزمالك مؤخرا بسبب أزمة المستحقات والتي جعلته يطلب فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وتطرق مدرب الأهلي الأسبق لرواية قصة توقيع اللاعب للأهلي قبل تغيير وجهته للزمالك عقب انضمامه.

وأشار "شيكابالا يمكنه اللعب على الطرفين، وفي العمق ولديه إمكانات جيدة ولكنه مصدر للمشاكل".

وتابع "يجيد تنظيم الفريق واللعب على الطرفين ويمتلك قدم يسرى ممتازة على المرمى وخطير جدا في المساحات".

واختتم "مشكلته الوحيدة هو إقناعه بأنه يلعب بجوار 10 لاعبين".