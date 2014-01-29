برهامى: "مرسى" قراء آية فى القرآن بطريقة تخالف المصحف

أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، إن الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق قرأ الآية القرآنية (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) بطريقة تخالف رسم المصحف.

جاء ذلك فى إجابة برهامى عن عدة أسئلة من أحد اتباعه نُشِرَت بموقع "أنا السلفى"، نصها "سمعتُ الدكتور مرسى يقول عن الله -تعالى- أنه يخشى من العلماء، وقرأ آية: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر:28)، بضم نهاية لفظ الجلالة وفتح نهاية كلمة العلماء على أساس أنها قراءة أخرى غير القراءة المعروفة بفتح نهاية لفظ الجلالة وضم نهاية كلمة العلماء، وقال "إن الخشية هنا تكون خشية تقدير من الله لعباده العلماء!". فما قول فضيلتكم فى هذا".

وقال "برهامي" هذه القراءة ليست فى القراءات العشر المتواترة، وهى مخالفة لرسم المصحف لا يجوز القراءة بها اتفاقًا؛ لأن رسم المصحف: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر:28)، وإنما ذكرها الزمخشرى عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، وحكاية عن أبى حنيفة -رحمه الله- بلا إسناد، فلا تثبت كقراءة شاذة؛ فضلاً عن جواز القراءة بها.