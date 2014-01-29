احتفالية بمحافظة أسيوط وإزاحة الستار عن تمثال الزعيم عبد الناصر‎

اعتبر، اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط، أن الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعد عيد جديداً من أعياد محافظة اسيوط جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته محافظة اسيوط بقصر الثقافة عقب إزاحة الستار عن تمثالى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بوسط مدينة اسيوط والتمثال النصفى بقصر الثقافة ،بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط واللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد والمهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر نجل الزعيم الراحل وحفيده جمال خالد جمال عبدالناصر ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والحزبية .

> كما وجه محافظ اسيوط رسالتين إحداهما لشباب مصر حثهم فيها بالحفاظ على ثورتهم التى قادها عبد الناصر ، وقال : “المستقبل افضل بفضل سواعد رجالنا ومشاركة امهاتنا ونسائنا” ، وارسل الرسالة الاخرى الى العالم العربى قائلاً :” أننا علمنا العالم الثورات وقدمنا عبد الناصر فى 1952 وسنستمر فى تقديم العظماء فى جميع المجالات “، مشيراً الى أن ناصر علمنا ان الشعب هو المعلم ،وكيف تكون الحرية والارادة متحدياً امبراطورية الغرب وهو الذى علمنا كيف نتحدى الولايات المتحدة الامريكية وشعب مصر وارداته التى استلهمها من الزعيم الراحل عبد الناصر و التى بنيت مصر وأجهضت الاستراتيجيات الغربية قائلا :” لن ننسى ان عبد الناصر من الرجال التى قدمتها القوات المسلحة وثورته ورجاله والتى اصبحت النموذج للشباب لان مصر خلاقة ورجالها فى القوات المسلحة حافظوا عليها فى 30 يونيه 2013 بنزول الشعب المصرى ورجال القوات المسلحة “.

كما وجة الشكر لرجال القوات المسلحة ،حيث قال أنهم حافظوا على مبادىء عبد الناصر ، مشيداً بدور المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والذى يسير على مبادىء جمال عبد الناصر.

ووجه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل الشكر لمحافظ اسيوط و اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد ، ولشعب اسيوط مطالبهم بالوقوف بالفخر والاعتزاز لان ما قام به الشعب فى 30 يونيه يعد معجزة بمعنى الكلمة لان الشعب المصرى استطاع التصدى للغزاة وقوى الشر وإفشال مخططاتهم لتصبح مصر قائد التنمية فى المنطقة ،متوقعاً بأن تعود مصر مرة اخرى بالثورة على الفساد والمحسوبية بثورة 30 يونيه بعد التخلص من جماعة دمرت البلاد ومارست الفاشية الدينية والاستبداد وشرعت فى تنفيذ مخطط شيطانى رهيب بدعم من الصهيونية العالمية وامريكا .

كما طالب الشعب برفع شعار ” ان ما اخذ بالقوة لايسترد الا بغير القوة ” وان السلام لابد ان يقوم على العدل والقوة ، كما قال أن مصر ستصبح مقبرة للغذاة وستكون مقبرة لاى غازى اخوانى أو غربى ، مطالباً الشعب بأستلهام دورة وارادتنة التى مارسها على مر الثورات السابقة لبناء مصر ،مشيداً بدور رموز حركة تمرد التى وجدت ترحيبا شعبيا لمحاربة الاخوان والقضاء على مخططاتهم .

واعتبر نجل الزعيم ناصر أن ميلاد أبية فى 15 يناير هو شهادة وفاة جماعة الاخوان العميلة .ومن جانبه ألقى سعد عبد الرحمن مدير عام هيئة قصور الثقافة ،قصيدة شعرية تكريما للذكرى الـ 96 لمولد الزعيم الرحل جمال عبد الناصر .

كما أكد، احمد ياسين نصار ، القيادى الناصرى أن ملامح الزعيم جمال عبد الناصر تدعو الى التحدى والصمود امام الامبراطورية الغربية ،مشيراً الى ان المخابرات الاجنبية سوف تصحح الاوضاع بعد ازاحة الستار عن النصب التذكارى لعبد الناصر بمحافظة اسيوط لانه أعاد الى الاذهان اهمية ومبادى الزعيم الراحل فى عقل وقلوب المصريين ليثبت ان محافظة اسيوط بقيادة محافظها اللواء ابراهيم حماد قادرين على التحدى .