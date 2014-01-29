الخبير النفسي للبرتغال: رونالدو سيستمر في القمة 6 سنوات إضافية

لشبونه /أ ش أ/ اكد الخبير النفسى لمنتخب البرتغالى أنطونيو جاسباراليوم "الاربعاء" ان قائد منتخب البرتغال ونجم نادى ريال مدريد الاسبانى كريستيانو رونالدو سيظل فى قمة مستواه الفنى والبدنى لست سنوات قادمة.

وتنبأ جاسبار بأنه اذا اراد رونالدو فإنه امامه سنوات عديدة ليظل فى القمة وهو يمكنه أن يلعب فى اعلى المستويات حتى سن الرابعة والثلاثين او الخامسة والثلاثين.

وأبرز عالم النفس الشهير الذى يعمل مع منتخب البرتغال منذ عام 2003 مدى التزام "سى ار 7" بالتدريب وعدم تعرضه لاصابات خطيرة وقدرته الذهنية على التركيز على التألق وتطور مستواه.

ويشعر جاسبار ان العوامل الوراثية بجانب التزامه باخلاقيات العمل ساهمت فى جعل رونالدو ظاهرة طبيعية واضاف "اعتقد ان من يعرفونه عن قرب سوف يدركون أنه الآن أفضل عما كان عليه قبل عامين او ثلاثة.وهو فى القمة حاليا وانا واثق من بقائه فى القمة بل وصوله لمستويات افضل فى المستقبل".