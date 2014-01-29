أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الخبير النفسي للبرتغال: رونالدو سيستمر في القمة 6 سنوات إضافية

Google+ Print
الخبير النفسي للبرتغال: رونالدو سيستمر في القمة 6 سنوات إضافية الخبير النفسي للبرتغال: رونالدو سيستمر في القمة 6 سنوات إضافية

لشبونه /أ ش أ/ اكد الخبير النفسى لمنتخب البرتغالى أنطونيو جاسباراليوم "الاربعاء" ان قائد منتخب البرتغال ونجم نادى ريال مدريد الاسبانى كريستيانو رونالدو سيظل فى قمة مستواه الفنى والبدنى لست سنوات قادمة.

وتنبأ جاسبار بأنه اذا اراد رونالدو فإنه امامه سنوات عديدة ليظل فى القمة وهو يمكنه أن يلعب فى اعلى المستويات حتى سن الرابعة والثلاثين او الخامسة والثلاثين.

وأبرز عالم النفس الشهير الذى يعمل مع منتخب البرتغال منذ عام 2003 مدى التزام "سى ار 7" بالتدريب وعدم تعرضه لاصابات خطيرة وقدرته الذهنية على التركيز على التألق وتطور مستواه.

ويشعر جاسبار ان العوامل الوراثية بجانب التزامه باخلاقيات العمل ساهمت فى جعل رونالدو ظاهرة طبيعية واضاف "اعتقد ان من يعرفونه عن قرب سوف يدركون أنه الآن أفضل عما كان عليه قبل عامين او ثلاثة.وهو فى القمة حاليا وانا واثق من بقائه فى القمة بل وصوله لمستويات افضل فى المستقبل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع