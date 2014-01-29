سعد الحريري يهنىء ألين لحود عبر "تويتر"

لا يكتفي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بمتابعة المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بل يبدو أن لديه ايضاً حرص مشابه على متابعة المستجدات الفنية وتقديم الدعم والتشجيع عندما تدعو الحاجة الى الفنانين اللبنانيين.

وبالأمس انشغل اللبنانيون بمتابعة التغريدات المتبادلة بين الحريري ونجمة "the voice" بنسخته الفرنسية ألين لحود والتي على ما يبدو نجحت بلفت انظاره اليها، حيث توجّه اليها بتغريدة على صفحته الخاصة على تويتر" قال لها فيها "إننا فخورون بك، حظاً موفقاً".

ألين التي فوجئت بتغريدة الحريري، ردت قائلة "ببساطة أنا أعجز عن الكلام.. شكراً لك". ثم تبعتها تغريدة ثانية من الحريري تؤكد ان ما يكتبه لها ليس مجرد مجاملة، إذ كتب لألين قائلاً"صدقيني!! كل لبنان كان عاجزاً عن التعبير.. حماك الله. أدعو كل اللبنانيين والعرب لمتابعتك".

ألين التي بدت سعيدة بما قاله الحريري ردت عليه مغردة "شرف لي أن أسمع هذا الكلام منك". لكن الحريري لم يبخل على ألين بتغريدة ثالثة فقال لألين "الشرف لنا. لقد أعطيتنا الأمل وأظهرت أن اللبناني قادر على إثبات جدارته في كل مكان يتواجد فيه".

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