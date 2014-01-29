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حبس مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة رأس البر 4 أيام لتقاضيه رشوة

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حبس مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة رأس البر 4 أيام لتقاضيه رشوة حبس مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة رأس البر 4 أيام لتقاضيه رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط من ضبط (م.م) مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة رأس البر و (ح.م) مهندس التنظيم بالمجلس أثناء تقاضيهما مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن (م.م) صاحب شركة استيراد وتصدير و (ع.ط) سمسار عقارات مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهما وتمكين الآخرين من هدم وبناء بعض العقارات قبل اصدار التراخيص اللازمة من مجلس المدينة بالمخالفة لقانون البناء.
> ومن جانب أخر ، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (س.ف) الموظف بالمحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة لمحافظة سوهاج أثناء تقاضيه مبلغ 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الموظفة (ر.ر) وتعمل محامى حر مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص عدد من الوحدات السكنية الخاصة باسكان الشباب بحى الكوثر للمحامية وآخرين.
> وبالعرض على النيابة العامة بكل من محافظتى دمياط وسوهاج تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
> أ.ش.أ

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