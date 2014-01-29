أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"وزارة الشباب" تنفذ مشروع القرى المحرومة غدا بالمنوفية

Google+ Print
"وزارة الشباب" تنفذ مشروع القرى المحرومة غدا بالمنوفية "وزارة الشباب" تنفذ مشروع القرى المحرومة غدا بالمنوفية

تنفذ وزارة الشباب مشروع "تنشيط القرى المحرومة"، غدا الخميس، تحت شعار "حقك مسئوليتنا"، بقرية سنجرج التابعة لإدارة منوف بمحافظة المنوفية بمشاركة أطفال القرية.

وتشهد الفعاليات عددًا من ورش العمل فى مجالات الفنون التشكيلية، الرياضية، الكشفية، ومجموعة من العروض الفنية والثقافية يقدمها طلائع فرق الكشافة والمرشدات، النشاط الرياضى، الفن التشكيلى، والعروض الرياضية بمحافظة المنوفية.

وتقوم مجموعة من القوافل الطبية بالمشاركة فى الفعاليات لإجراء الكشف الطبى على الأطفال وتطعيمهم مجانا، علاوة على توعيتهم صحيا للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للتوعية ضد مخاطر الإدمان عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

يأتى مشروع "نشيط القرى المحرومة" ضمن المرحلة الرابعة التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب داخل محافظات "المنوفية، الجيزة، القليوبية، السويس، مرسى مطروح والوادى الجديد" خلال 3 أشهر بدأت منذ الأول من نوفمبر الماضى، وتستمر حتى يناير الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365