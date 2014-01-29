"وزارة الشباب" تنفذ مشروع القرى المحرومة غدا بالمنوفية

تنفذ وزارة الشباب مشروع "تنشيط القرى المحرومة"، غدا الخميس، تحت شعار "حقك مسئوليتنا"، بقرية سنجرج التابعة لإدارة منوف بمحافظة المنوفية بمشاركة أطفال القرية.

وتشهد الفعاليات عددًا من ورش العمل فى مجالات الفنون التشكيلية، الرياضية، الكشفية، ومجموعة من العروض الفنية والثقافية يقدمها طلائع فرق الكشافة والمرشدات، النشاط الرياضى، الفن التشكيلى، والعروض الرياضية بمحافظة المنوفية.

وتقوم مجموعة من القوافل الطبية بالمشاركة فى الفعاليات لإجراء الكشف الطبى على الأطفال وتطعيمهم مجانا، علاوة على توعيتهم صحيا للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للتوعية ضد مخاطر الإدمان عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

يأتى مشروع "نشيط القرى المحرومة" ضمن المرحلة الرابعة التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب داخل محافظات "المنوفية، الجيزة، القليوبية، السويس، مرسى مطروح والوادى الجديد" خلال 3 أشهر بدأت منذ الأول من نوفمبر الماضى، وتستمر حتى يناير الجارى.

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