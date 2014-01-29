جنون الخواتم على طريقة نجمات السجادة الحمراء

نتابع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء دائماً، ونقتبس منها ما يتناسب مع إطلالاتنا، وقد لفتتنا العديد من الاتجاهات التي تكررت على السجادة الحمراء مؤخراً، والتي كان آخرها جنون الخواتم، حيث ترتدي النجمة خواتم الكوكتيل الكبيرة في كل إصبع من أصابع يدها.

اتبعت هذا الاتجاه النجمة Jennifer Lopez، إذ ارتدت عدة خواتم فضية براقة في أصابعها في إطلالتها العصرية بفستان جلدي أنيق، بينما لفتت المغنية البريطانية الشهيرة Rita Ora الأنظار بطلاء أظافرها المرح وخواتمها الكثيرة في إطلالتها الرائعة على السجادة الحمراء لحفل "Grammys".

وتحرص المذيعة Kelly Osbourne على اختيار الخواتم المناسبة مع طلاء الأظافر الملفت في كل إطلالة تطل بها على السجادة الحمراء، وقد شاهدنا ذلك في عدة إطلالات، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر إطلالة النجمة Beyonce في حفل "Grammys" قبل أيام، حيث ارتدت فستاناً جميلاً باللون الأبيض مع خواتم عديدة زينت أصابعها.

هل سترتدين خواتمك على طريقة النجمات أم تفضلين ارتداء خاتم واحد لتحافظي على نعومة إطلالتك؟