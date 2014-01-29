النجمات يفتتحن عام 2014 بأجمل الإطلالات



مع بداية عام 2014، انطلقت العديد من إطلالات السجادة الحمراء، وشاهدنا معها أجمل الإطلالات لنجمات هوليوود، ففي شهر يناير أقيمت أكبر المحافل في الموسيقى والتلفزيون، حيث أبهرتنا إطلالات النجمات في حفل "Golden Globes"، ولا يمكن أن ننسى نجمات الـ "Grammys" اللواتي زينّ السجادة الحمراء البارحة.

أثارت إطلالة النجمة Sofia Vergara بفستان أسود رائع من Zac Posen إعجاب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان مظهرها مكتملاً بالعقد الملفت الذي ارتدته في نفس الإطلالة، لتكون بذلك واحدة من أجمل الإطلالات هذا الشهر، أما الممثلة الجميلة Amy Adams فقد تكرر اسمها معنا في مناسبتين مختلفتين، وكانت إحدى إطلالاتها بفستان منقط بطريقة جذابة، والأخرى بلوك ملكي بلون أزرق جميل في حفل "SAG Awards".

ولا يمكننا أن ننسى أجمل الإطلالات التي شاهدناها في حفل "Grammys" يوم الأحد الماضي، وقد أعجبتنا منها إطلالة الأنيقة Katy Perry بفستانها اللحمي الناعم الذي عرض الأسبوع الماضي ضمن عروض أسبوع الموضة للأزياء الراقية، وTaylor Swift بإطلالة أنيقة وفستان براق من Gucci.

من ناحية أخرى فاجأتنا النجمة Anne Hathaway بلوك رجالي ببدلة رسمية ذات لون زيتي، وقد أعجبنا بالبدلة، لكن لم يعجبنا تنسيقها لها مع حذاء بوت بلون أسود باهت.

كما كان اللون الأسود طاغ بفخامته على حفلات السجادة الحمراء، وقد زيّن عدداً من أجمل الإطلالات هذا الشهر، منها: إطلالة الممثلة Nina Dobrev، و Julianne Hough، و Jennifer Lopez، بالإضافة إلى إطلالة النجمة الأنيقة هيفاء وهبي في حفل "Grammy" ببدلة رائعة من Balmain.

شاهدي أجمل إطلالات الشهر الأول من عام 2014، وأخبرينا برأيك.

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