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وزير السياحة يُسلم محافظ أسوان مليون جنيه لدعم المتضررين من توقف السياحة‎

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وزير السياحة يُسلم محافظ أسوان مليون جنيه لدعم المتضررين من توقف السياحة‎ وزير السياحة يُسلم محافظ أسوان مليون جنيه لدعم المتضررين من توقف السياحة‎

وزير السياحة يسلم محافظ أسوان شيكا بمليون جنيه لتوزيعها على أصحاب المهن المتضررين من توقف السياحة‎

قام هشام زعزوع وزير السياحة على هامش مشاركته فى مؤتمر “المياه كأدة للتواصل السياحى بأسوان” بتسليم مليون جنيه للواء مصطفى يسرى محافظ أسوان لتوزيعها فى صورة مساعدات عينية لأصحاب الحناطير والمراكب المرخصة تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء توقف الحركة السياحية في الفترة الماضية ، مع توفير الرعاية الاجتماعية والمعيشية لهم من خلال كشوف الحصر التي أعدتها النقابات المسئولة عنهم.

وأكد هشام زعزوع على أن وزارة السياحة قدمت 5 مليون جنيه دعم للمتضررين من أصحاب المهن نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة بمصر ، حيث تم تقسيم المبلغ مناصفة بين محافظتى الأقصر وأسوان بواقع 2.5 مليون لكل محافظة.

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