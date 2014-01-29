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مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الحرية شرق الإسكندرية

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مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الحرية شرق الإسكندرية مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الحرية شرق الإسكندرية

هاجم مجهولون نقطة شرطة الحرية بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء،بإستخدام المولوتوف والبنزين،مما أسفر عن تحطيم وإحتراق واجهة النقطة دون وقوع إصابات .

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن مجهولون كانوا يستقلون سيارة “تويتا زيتى اللون” بإلقاء زجاجاتى مولوتوف،وسكب كمية من البنزين أمام نقطة شرطة الحرية بمنطقة فيكتوريا، محاولين إشعال النيران فيها وفروا هاربين.

وأضاف “العبد”فى تصريحات له،أنه سرعان ما تدخل الأهالي وقاموا بإخماد النيران بمساعدة قوة نقطة القسم وقوة قسم شرطة المنتزه أول ،لافتا إلى أن الحريق أسفر عن تلفيات محدودة في مبنى النقطة من الخارج،ولم يصاب أحد من الضباط أو المجندين.
> تم تحرير محضر بالواقعة ،كلفت مباحث الإسكندرية بالتحري والبحث عن مرتكبي الحادث.

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