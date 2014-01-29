الأعلى للصحافة يدعو راغبي الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية للتقدم بملفاتهم

دعا المجلس الأعلى للصحافة الراغبين في ترشيح أنفسهم لرئاسة تحرير الصحف القومية، للتقدم بملفاتهم الشخصية للمجلس؛ من أجل النظر فيها وبحث إمكانية توليهم رئاسة تحرير تلك المؤسسات من عدمه.

وقرر المجلس الأعلى، وضع ضوابط وأسس معينة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مثلما حدث مع رؤساء مجالس الإدارات.

وقال صلاح عيسى، وكيل أول المجلس في تصريحات صحفية، إن المجلس سيبدأ الفترة القليلة المقبلة إعادة ترتيب رؤساء تحرير الصحف القومية من جديد، وسيبدأ بفتح باب التقدم لرئاستها، وسيناقش ملفات الشخصيات المتقدمة، ويختار من بينها، لافتًا إلى أنهم وضعوا أسسا وقواعد لرؤساء التحرير الجدد، بحيث تكون المهنية في المقدمة، وليس وفقا للتوجه السياسي، مشيرا إلى أن المجلس سينعقد خلال أيام قليلة لبحث تلك الأسس بشكل مفصل.

ولفت إلى أنهم سيغيرون رؤساء تحرير جميع المؤسسات باستثناء الأهرام التي تم تعيين رئيس تحرير لها وهو محمد عبد الهادي علام.

وأوضح «عيسى» أن المجلس سيطعن على الحكم القضائي الذي حصل عليه الكاتب الصحفي محمود المناوي، بأحقيته في تولي رئاسة تحرير صحيفة الأهرام.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء برفض الاستشكالات التى تطالب بوقف تنفيذ حكم تعيين محمود الأنور المناوى رئيسًا لتحرير الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ الحكم.