أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كثافات مرورية ببعض محاور القاهرة بسبب زيادة الأحمال

Google+ Print
كثافات مرورية ببعض محاور القاهرة بسبب زيادة الأحمال كثافات مرورية ببعض محاور القاهرة بسبب زيادة الأحمال

قال الرائد أحمد شورى مدير مكتب العلاقات العامة للمرور المركزى، إن جميع شوارع ومحاور القاهرة، تشهد حالة من الانتظام فى حركة المرور بين العديد من السيارات، باستناء كوبرى أكتوبر وأعلى كوبرى 15 مايو وطريق الكورنيش، بسبب زيادة الأحمال مع نهاية فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية.

وأضاف شورى لـ"اليوم السابع"، أن نزلة وزارة الخارجية توجد بها كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أمام القادم من منطقة القناطر فى طريق الكورنيش أمام الوزارة وفى طريقه إلى مناطق التحرير وميدان عبد المنعم رياض، وكذلك فى نزلة ووكالة البلح أعلى 15 مايو، توجد بها بعض الكثافات أمام القادم من مناطق المهندسين وإمبابة وبولاق بشارع جامعة الدول، وصولا لمناطق وسط البلد.

مضيفا أن هناك كثافات أعلى أكتوبر، لوجود بعض الأعطال التى يتم الانتهاء منها سريعا بسبب السيارات الملاكى المتهالكة التى تتوقف عادة أعلى الكوبرى.

واوضح مدير العلاقات العامة، أن جميع الطرق الصحراوية والزراعية المؤدية للقاهرة والجيزة، توجد بها سيولة مرورية أمام حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعى والصحراوى والقطامية والدائرى والإسماعيلية الصحراوى، فى ظل تواجد لرجال المرور لإزالة ما يعوق حركة المرور أمام السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365