كثافات مرورية ببعض محاور القاهرة بسبب زيادة الأحمال

قال الرائد أحمد شورى مدير مكتب العلاقات العامة للمرور المركزى، إن جميع شوارع ومحاور القاهرة، تشهد حالة من الانتظام فى حركة المرور بين العديد من السيارات، باستناء كوبرى أكتوبر وأعلى كوبرى 15 مايو وطريق الكورنيش، بسبب زيادة الأحمال مع نهاية فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية.

وأضاف شورى لـ"اليوم السابع"، أن نزلة وزارة الخارجية توجد بها كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أمام القادم من منطقة القناطر فى طريق الكورنيش أمام الوزارة وفى طريقه إلى مناطق التحرير وميدان عبد المنعم رياض، وكذلك فى نزلة ووكالة البلح أعلى 15 مايو، توجد بها بعض الكثافات أمام القادم من مناطق المهندسين وإمبابة وبولاق بشارع جامعة الدول، وصولا لمناطق وسط البلد.

مضيفا أن هناك كثافات أعلى أكتوبر، لوجود بعض الأعطال التى يتم الانتهاء منها سريعا بسبب السيارات الملاكى المتهالكة التى تتوقف عادة أعلى الكوبرى.

واوضح مدير العلاقات العامة، أن جميع الطرق الصحراوية والزراعية المؤدية للقاهرة والجيزة، توجد بها سيولة مرورية أمام حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعى والصحراوى والقطامية والدائرى والإسماعيلية الصحراوى، فى ظل تواجد لرجال المرور لإزالة ما يعوق حركة المرور أمام السيارات.