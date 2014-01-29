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"الصحة" تبدأ برنامج تنمية مهارات العاملين فى القطاع على مستوى الجمهورية

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"الصحة" تبدأ برنامج تنمية مهارات العاملين فى القطاع على مستوى الجمهورية "الصحة" تبدأ برنامج تنمية مهارات العاملين فى القطاع على مستوى الجمهورية

تبدأ وزارة الصحة والسكان، تطبيق برنامج التدريب الشامل للإداريين العاملين بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية بداية من السبت القادم ولمدة أسبوع، وذلك بقاعة التدريب والمؤتمرات بمستشفى بولاق الدكرور العام، تحت رعاية قطاع الرعاية العلاجية وقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء العاملين وتحسين أدائهم والاستغلال الأمثل لطاقتهم، وبالأخص الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور وللتعرف على كيفية مواجهة المشكلات وحل الأزمات وتقبل الآخر، كما يحرص القائمون على التدريب ان تكون الممارسة نظرى وعملى فى آن واحد، وذلك باختيار مستشفى بولاق الدكرور العام ليكون التدريب عملى ليستطيع المتدرب الاستفادة القصوى منه لتنوع الجمهور الوافد على المستشفى.

وتم اختيار محافظة أسيوط ليكون التدريب التالى بها للعاملين فى محافظات الصعيد، على ان يستمر البرنامج على فترات متفاوتة لمواكبة التطورات المتجددة.

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