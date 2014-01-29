أوباما يحث على إغلاق سجن جوانتانامو هذا العام

أبلغ الرئيس باراك اوباما الامريكيين أمس الثلاثاء أن 2014 ينبغي أن يكون العام الذي يغلق فيه أخيرًا السجن الامريكي في خليج جوانتانامو مع إنهاء الولايات المتحدة دورها العسكري في افغانستان.

وفي خطابه السنوي عن حالة الاتحاد جدد اوباما تعهده القديم الذي يرجع الي بداية رئاسته قبل خمس سنوات لاغلاق السجن الموجود في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا والذي يلقى إدانة دولية وناشد الكونجرس ان يتخذ المزيد من الاجراءات لمساعدته في أن يفعل هذا بحسب ما جاء برويترز.

وقال “هناك حاجة الي ان يكون هذا هو العام الذي يرفع فيه الكونجرس القيود الباقية على عمليات نقل المعتقلين وأن نغلق السجن في خليج جوانتانامو.”

ولم يقدم اوباما تفاصيل جديدة بشان كيفية اخلاء سجن جوانتانامو من نزلائه الباقين وعددهم 155 سجينا والذين القي القبض عليهم في الخارج بعد الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر2001 وجرى اعتقالهم بدون محاكمة من ذلك الحين.

ومنذ ان افتتحه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في 2002 أصبح سجن جوانتانامو رمزا لتجاوزات إدارته في اساليب الاستجواب والاعتقال في اطار “الحرب على الارهاب”.

وفشل اوباما في تنفيذ وعده لاغلاق السجن في غضون عام من توليه منصبه في اوائل 2009 ورغم انه جدد منذ ذلك الحين التزامه بهذا الوعد فانه يحجم حتى الان عن تحديد اطار زمني جديد لتحقيقه.

واستخدم اوباما ايضا خطابه لطمأنة الرأي العام الامريكي المتوجس من الحرب الي ان الجيش الامريكي يمضى قدما نحو الانسحاب من افغانستان بعد اكثر من عقد من الحرب هناك.

وقال “سنكمل مهمتنا بحلول نهاية هذا العام وستنتهي اخيرا أطول حرب لامريكا.”