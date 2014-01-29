مهرجان «البهيتة» يواصل فعالياته وسط إقبال كبير

شهد متنزه «البهيتة» البري إقبالاً كبيراً من المصطافين والزوار لمهرجان الطائف الشتوي الذي يأتي من ضمن فعاليات الطائف عاصمة المصائف العربية. وأوضح المسؤول عن موقع «البهيتة» البري المهندس محمد العصيمي، أن الإقبال كبيراً بعد إحضار فرقة «أبو سراج» للفنون الشعبية, التي قدمت عدداً من الفلكلورات والرقصات الشعبية التي تفاعل معها الحضور, مشيراً إلى أن فرقة «أبو سراج» اختتمت عروضها السبت الماضي بنجاح. وذكر أن المتنزه البري سمي كذلك لطبيعته, حيث أن طبيعة الفعاليات فيه هي التخييم, و«شبة النار», وتعليم الناشئة على ذلك, مشيرا بأن كافة الإمكانات متوفرة للتخييم في المتنزه. وقال إن المتنزه شهد خلال فترة الإجازة تخييم أكثر من 200 عائلة, وكذلك تخييم عدد من الشباب في الأماكن المخصصة لهم, وأضاف العصيمي أن فعاليات المتنزه التي تم تفعيلها هذا الأسبوع جاءت بتوجيهات من محافظ الطائف لتتزامن مع إجازة منتصف العام, مشيراً إلى أنه تم العمل على تجهيز الموقع الذي يقع على طريق السيل بعد كبري الميقات مفرق الشامية, وإعادة تأهيله بالكامل, وأصبح ملائما لاستضافة كل الفعاليات السياحية, وغيرها من الفعاليات. وقال: «سيكون هناك افتتاح رسمي لمهرجان ربيع البهيتة السادس في شهر جمادى الأولى». ولفت إلى أن الموقع يشهد عدداً من الفعاليات اليومية, أبرزها مدرسة الفروسية, والتخييم للعائلات والشباب, والتعريف بالمتنزه البري بالبهيتة, إلى جانب فرقة الأطفال وبرامج الأسرة والطفل وعدد من المسابقات والجوائز, إضافة إلى المسرحيات الفكاهية التي يتم عرضها بشكل يومي, والأكلات الشعبية كذلك, وغيرها من الفعاليات التي تبدأ يوميا من بعد صلاة العصر.