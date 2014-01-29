الخدمة المدنية تدعو 25 مرشحاً لاستكمال إجراءات ترشيحهم

دعت وزارة الخدمة المدنية 25 مرشحاً ممن تقدموا لمسابقات وظيفية تم إعلانها في وقت سابق.

وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار وفور تلقى الوزارة وظائف مما تطلب الجهات الحكومية شغله مما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير مواطنين.

وطلبت الوزارة من المرشحين سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من يوم الأحد 2/4/1435ه، حتى نهاية دوام يوم الخميس 6/4/1435ه، معتبرة من لم يراجع خلال هذه الفترة عدولاً عن الرغبة في التوظيف.