1255 دعوى حضانة و546 دعوى تمكين من زيارة الأولاد خلال شهرين

سجلت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي - محرم وصفر 1435ه - ما مجموعه 1255 دعوى حضانة بارتفاع بلغت نسبته ال 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تسجيل 908 دعاوى حضانة في المحاكم السعودية.

كما ارتفعت الدعاوى المسجلة لدى المحاكم السعودية لغرض التمكين من زيارة الأولاد خلال الشهرين الماضيين عن الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة 546 دعوى بنسبة زيادة قاربت ال 20% مقابل 436 دعوى سجلتها المحاكم السعودية خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وسجلت محكمة الرياض أعلى عدد من دعاوى الحضانة، بواقع 310 دعوى تمثل ما نسبته 25% من الدعاوى المسجلة، تلتها محكمة جدة ب 264 دعوى تمثل ما نسبته 21% من الدعاوى المسجلة، ثم محكمة مكة المكرمة ب 114 دعوى، ثم محكمة المدينة المنورة التي سجلت 61 دعوى، فمحكمة الطائف ب 52 دعوى، تلتها محكمة الدمام التي سجلت 41 دعوى حضانة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي.

وكانت محكمة الرياض قد سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 295 دعوى حضانة تمثل ما نسبته 32% من عدد الدعاوى المسجلة، تلتها محكمة جدة ب 172 دعاوى حضانة تمثل ما نسبته 19% من مجموع الدعاوى المسجلة، ثم محكمة مكة المكرمة ب 90 دعوى، ثم محكمة المدينة المنورة ب 54 دعوى، فمحكمة الطائف ب 31 دعوى، تلتها محكمة الأحساء التي سجلت 23 دعوى حضانة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت محكمة الرياض قد سجلت في العام الماضي ككل ما مجموعة 1531 دعوى حضانة، وكان شهر ذو الحجة أعلى الشهور استقبالاً لدعاوى الحضانة في الرياض بواقع 150 دعوى حضانة، في حين سجلت محكمة جدة ما مجموعة 1211 دعوى حضانة في العام الماضي ككل، وكان أعلى الشهور استقبالاً لدعاوى الحضانة في جدة هو شهر جمادى الأول بواقع 117 دعوى حضانة. وفيما يتعلق بدعاوى التمكين من زيارة الأولاد، سجلت محكمة الرياض أيضاً أعلى عدد من الدعاوى، بواقع 138 دعوى تمثل ما نسبته 25% من الدعاوى المسجلة، تلتها محكمة جدة ب 94 دعوى تمثل ما نسبته 17% من الدعاوى المسجلة، ثم محكمة مكة المكرمة ب 64 دعوى، ثم محكمة الطائف التي سجلت 34 دعوى، فمحكمة المدينة المنورة ب 29 دعوى، تلتها محكمة الدمام التي سجلت 18 دعوى تمكين من زيارة الأولاد خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي - محرم وصفر 1435ه. وكانت محكمة جدة قد سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي - محرم وصفر 1434ه - 108 دعوى تمكين من زيارة الأولاد تمثل ما نسبته 25% من عدد الدعاوى المسجلة، تلتها محكمة الرياض ب106 دعاوى تمكين من زيارة الأولاد تمثل ما نسبته 24% من مجموع الدعاوى المسجلة، ثم محكمة مكة المكرمة ب 46 دعوى، ثم محكمة المدينة المنورة ب 26 دعوى، تلتها محكمة الأحساء التي سجلت 22 دعوى تمكين من زيارة الأولاد خلال نفس الفترة من العام الماضي .

يذكر أن محكمة جدة سجلت في العام الماضي ككل ما مجموعه 597 دعوى تمكين من زيارة الأولاد، وكان شهر رجب أعلى الشهور استقبالاً لدعاوى التمكين من زيارة الأولاد في جدة بواقع 67 دعوى، في حين سجلت محكمة الرياض ما مجموعه 563 دعوى في العام الماضي ككل، وكان أعلى الشهور استقبالاً لدعاوى التمكين من زيارة الأولاد في الرياض هو شهر جمادى الأول بواقع 57 دعوى.