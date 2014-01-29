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اليوم.. وقفة احتجاجية أمام وزارة الآثار للمطالبة بتثبيت «المؤقتين»

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اليوم.. وقفة احتجاجية أمام وزارة الآثار للمطالبة بتثبيت «المؤقتين» اليوم.. وقفة احتجاجية أمام وزارة الآثار للمطالبة بتثبيت «المؤقتين»

وزارة الآثار

تنظم النقابة المستقلة للعاملين بالآثار وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ، للمطالبة بتثبيت جميع العمال المؤقتين، وتطبيق مشروع قانون كادر الأثريين أسوة بالأطباء والمعلمين.

وقال عمر الحضرى، الأمين العام للنقابة، إن هناك عددا من المطالب المشروعة التي لم تستجب الحالية لتلبيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم مطلب من مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن بينها تثبيت جميع العمال المؤقتين ومشروع قانون كادر الأثريين أسوة بالأطباء والمعلمين.

وأضاف: «المطالب تتضمن أيضا الرعاية الصحية للعاملين بالآثار، وإلغاء التمويل الذاتى لوزارة الآثار وعودتها للتمويل الحكومى مباشرة، بسبب تردى أوضاع السياحة والتي تؤثر بشكل مباشر على الآثار، وجرد جميع المخازن دون استثناء لوضع حد للسرقات والتعديات على الآثار المصرية، ومحاسبة كل من شارك في إهدار المال العام بالوزارة منذ عام 2000 وحتى 2013».

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