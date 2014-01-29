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مقتل 83 سوريًا في اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر أمس

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مقتل 83 سوريًا في اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر أمس مقتل 83 سوريًا في اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر أمس

أرشيفية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان مقتل  (83)  سوريًا، أمس الثلاثاء، معظمهم في حلب بينهم 8 أطفال و3 سيدات و شهيدان تحت التعذيب و22 من الجيش الحر.

وذكر بيان صادر عن الشبكة ، التى تتخذ لندن مركزا لها، أن عمليات جيش النظام، أسفرت عن مقتل 13 شخصا فى ريف وضواحى العاصمة دمشق، و37 فى حلب، و17 فى حمص، و8 فى حماة، و4 فى درعا، وشخصين فى كل من القنيطرة وإدلب.

ونشرت الهيئة العامة للثورة السورية، مقطع لأحد الأطفال، تم إنقاذه من تحت الأنقاض، بعد إلقاء طائرات حربية تابعة للنظام السورى، براميل متفجرة على منطقة ميسر بمدينة حلب.

وفى بيان أصدرته اللجنة التنسيقية المحلية السورية، أفادت بأن عناصر من تنظيم (داعش)، الدولة الإسلامية فى العراق والشام، ألقت 20 شخصا فى بئر، بعد قتلهم بالرصاص، فى قرية بشقاتين بحلب.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير آلياتهم، خلال اشتباكات وقعت فى حلب وحمص وريف دمشق.

 

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