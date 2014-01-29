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متعب بن عبدالله :المركز يحقق رؤية خادم الحرمين في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الأنظمة المعلوماتية

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متعب بن عبدالله :المركز يحقق رؤية خادم الحرمين في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الأنظمة المعلوماتية متعب بن عبدالله :المركز يحقق رؤية خادم الحرمين في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الأنظمة المعلوماتية

    اكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ان مركز المعلومات والابحاث والتميز بالوزارة يحقق رؤية وسياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تطوير الاداء الحكومي وتحديث الانظمة التقنية لتواكب متطلبات الالكترونية ، مبيناً ان المركز اضافة من اضافات خادم الحرمين التي حرص حفظه الله ان تكون في جميع القطاعات الحكومية .

وبيَّن سموه في تصريح صحفي عقب اطلاعه على التصميم النهائي لمشروع المركز ان المشروع يهدف للارتقاء بمستوى المعلومات وفاعلية الانظمة المعلوماتية للحرس الوطني ، مبدياً اعتزازه بالكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً لإدارة مثل هذه المراكز المتخصصة والتي ستخدم بإذن الله كافة قطاعات الحرس الوطني .

واوضح سموه ان طرح وتنفيذ المشروع سيتم قريباً بعد ان تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة به ، لافتاً الى ان الوزارة ستتعاون مع الجهات والقطاعات الاخرى في سبيل الاستفادة من مراكز المعلومات والابحاث .

و أطلع وزير الحرس الوطني على صور ومجسمات توضح تفاصيل ومكونات التصاميم النهائية لهذا المشروع الذي يعد رافداً للشبكة المعلوماتية الخاصة بوزارة الحرس الوطني ، كما شاهد فيلماً عن مراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وأهدافه الرئيسية.

وقدم وكيل وزارة الحرس الوطني المساعد لشؤون المشاريع والمشرف العام على المشروع الدكتور خالد الطياش شرحاً عن المشروع وأهميته ، مبيناً انه يمثل احدى اهم الركائز الفنية التي تدعم احتياجات الحرس الوطني الفنية في مجال المعلوماتية والكمبيوتر وامن المعلومات ، وقال ان المشروع يوفر فرصاً متقدمة لتحسين أداء وحدات وقطاعات الحرس الوطني من خلال بناء التطبيقات وتوصيل الشبكات المعلوماتية وحماية المعلومات وتحسين البنى التحتية في انشاء مراكز معلومات حديثة ومراكز ابحاث ومواجهة الكوارث بالإضافة الى مشاريع التطبيقات المؤسسية .

حضر المناسبة نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وصاحب السمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ال مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الافواج ورؤساء الهيئات وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الحرس الوطني.

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