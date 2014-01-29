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بان كي مون يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في أفريقيا الوسطي

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بان كي مون يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في أفريقيا الوسطي بان كي مون يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في أفريقيا الوسطي

بان كي مون

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان الجديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى،وهنأ الرئيسة الانتقالية لإفريقيا الوسطي كاثرين سامبا بانزا، ورئيس الوزراء أندريه نزابايكي، مشيدا بجهودهما في وضع عملية التحول على مسارها الصحيح.

وقال الأمين العام – في بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه اليوم – إن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة جديدة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة دعم السلطات الانتقالية في جهودها الرامية إلى ضمان أمن و رفاهية شعب جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعرب باني كي مون في بيانه كذلك عن القلق البالغ إزاء العنف الطائفي الجاري في البلاد والأزمة الإنسانية التي تؤثر على أكثر من نصف السكان، ودعا إلى بذل جهود وطنية ودولية حازمة لوقف العنف والتغلب على الأزمة.

وأكد مجددا أهمية ضمان نجاح بعثة الدعم الدولية التي يقودها الأفارقة “ميسكا” ، وأثني على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم بتعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة لبناء السلام في البلاد، والذي نص على معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان و حظر السلاح.

أ ش أ

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