تعرفي على الرجيم الألماني للتخلص من الوزن الزائد في أسبوعين

يعتبر الريجيم الألماني من أهم أنظمة الرجيم العالمية، وهو مخصص لمدة 14 يوم فقط، ويساعدك على فقد من 5 إلى 10 كيلو في الشهر حسب تهيئة جسمك وقابليته لخسارة الوزن والدهون، فيخلصكِ من الدهون المتراكمة إذا استطعت الالتزام به لمدة 14 يوم، كما أنه يحافظ على صحة الجسم فلا يؤدى إلى التعب أو الإرهاق، فهو كامل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليستطيع تأدية جميع وظائفه الحيوية على أكمل وجه.

ولكي تطبقي الرجيم الألماني لا بد من إتباع الآتي:

تنظيم مواعيد النوم: النوم من العاشرة مساءاً إلى السادسة صباحاً، وشرب الماء بما لا يقل عن لترين يومياً، مقسمين في الصباح والمساء.

ممارسة الرياضة كالمشي، ولكن بحد أدنى نصف ساعة يومياً، كذلك تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، على أن تكون أطعمة محددة وفي أوقات منتظمة يومياً.

ممنوع استبدال الأطعمة المسموح بها، بأخرى غير مسموح بها حتى في أيام الراحة، وعند تناولكِ للخضار أو السلطة الخضراء، ممنوع إضافة الزيوت أو الدهون، كما يتم تناول اللحم والدجاج والأسماك بعد طهيها بدون زيوت أو دهون، ويسمح بشرب الشاي أو القهوة في الصباح ولكن بدون إضافة السكر أو الحليب، أما العصائر المسموح بتناولها فهي العصائر الطازجة فقط وغير المعلبة أو المضاف إليها أي إضافات.

شبكةعيونالإخبارية

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