اليوم.. وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات أمام "التأمينات الاجتماعية"

ينظم أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية احتجاجا على تدنى المعاشات، خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 الخاصة بالمعاشات المبكرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أمس الثلاثاء, إنه تم تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على المادة 165 لقانون 79 بإعادة زيادة دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً واعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به.