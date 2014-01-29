بيب: بايرن لم يفز بالدوري.. ومنافسه: لا توجد ثغرات في ميونيخ

رفض جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني الحديث عن اقتراب فريقه بشكل كبير من لقب البوندزليجا إذا فاز في مباراة الأربعاء أمام شتوتجارت.

وأوضح جوارديولا "مازلنا في يناير، ولم يحتفل بعد أي ناد في العالم بالفوز باللقب في هذه المرحلة".

ويمكن لبايرن أن يعزز موقعه في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام اقرب ملاحقيه باير ليفركوزن في حال فاز على ملعب شتوتجارت، في ظل سعي الفريق لخوض مباراته رقم 42 دون هزيمة في رقم قياسي جديد.

والمباراة أمام شتوتجارت مؤجلة منذ ديسمبر الماضي بسبب مشاركة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويخوض بايرن الذي لم يخسر طوال 27 مباراة خاضها خارج ملعبه، مواجهة صعبة أمام شتوتجارت، الذي خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف أمام ماينز.

وعاد بايرن من فترة العطلات الشتوية ليحقق فوزه التاسع على التوالي بعدما تغلب يوم الجمعة الماضي، على مونشنجلادباخ الذي يقتسم المركز الثالث مع بوروسيا دورتموند.

واكد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ "انه من الجيد أن نبدأ بمواجهة أحد أفضل الفرق . نحن جميعا جاهزون للمهمة، وندرك ما ينتظرنا".

ويحتاج شتوتجارت تحت قيادة المدرب توماس شنايدر أن يعوض الاداء الذي قدمه أمام ماينز، إذا أراد الابتعاد عن الدخول إلى منطقة الخطر بالبوندزليجا.

وقال شنايدر فى تصريح للصحفيين نستعد بقوة ولكن المشكلة اننى "لا أعرف أي نقاط ضعف في بايرن، نحتاج إلى يوم استثنائي وبعض الحظ".