كيف يقدم ميدو تشكيل الزمالك الجديد أمام المنيا

كيف يقدم أحمد حسام "ميدو" نفسه للجماهير في أول مباراة له كمدير فني، ومع الزمالك في مواجهة المنيا ظهر يوم الأربعاء.

ميدو يخوض أول مباراة له كمدير فني.. وأول مباراة مع الزمالك، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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واحتل ميدو مقعد المدير الفني خلفا لحلمي طولان، الذي حقق مع الزمالك في بداية الموسم الجديد انتصارين وهزيمة وتعادل تحول إلى خسارة بقرار من اتحاد الكرة بسبب اقتحام الجماهير لاستاد القاهرة.

البحث عن الإبداع

وخلال الأيام الماضية، عمل ميدو مع لاعبي الزمالك تدريبات تخصصية عديدة، تهتم بتسليم وتسلم الكرة تحت ضغط وفي مساحات ضيقة.

قام ميدو بعمل تدريبات عديدة للاعبي الزمالك في ثلث ملعب فقط، على أمل أن يجد اللاعبون أنفسهم في مساحات ضيقة فيبحثون عن حلول وإبداع أكثر.

وعقب ميدو "الزمالك دوما يعاني أمام الفرق التي تدافع بكثافة.. ولهذا نحاول علاج هذا الأمر".

ويضيف لاعب أياكس وروما وتوتنام ومرسيليا الأسبق "الهدف هو منح الزمالك هيئة في الملعب، شكل منظم وأداء متناسق دفاعا وهجوما، بكرة وبدونها.. وهذا يجب أن يظهر أمام المنيا مباشرة".

وأبدى اللاعبون التحاما كبيرا بالمدرب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بداية من قائد الفريق عبد الواحد السيد حتى الشباب من النادي مثل حمادة طلبة.

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التشكيل

وبحسب متابعة المران، فإن ميدو يفضل الحفاظ على طريقة 4-3-2-1 خطة للفريق الأبيض، والتي كان طولان ينتهجها قبل الرحيل.

لكن ميدو ركز في التدريبات على وجود أحمد توفيق في وسط الملعب بجوار نور السيد، بعدما خرج اللاعب من حسابات طولان في أخر مباراتين للفريق الأبيض.

حافظ ميدو على الرباعي الدفاعي، بقيادة أحمد سمير ومحمود فتح الله وصلاح سليمان ومحمد عبد الشافي.

ومع نور السيد وأحمد توفيق، يأتي مؤمن زكريا الذي نال قسطا غير قليل من ميدو في إصلاح أخطاء تحركاته وطريقة تعامله مع الكرة.

ويقود الجانب الهجومي مع زكريا الثنائي عمر جابر ومحمد إبراهيم.

ووضح ميل ميدو لإشراك أحمد علي في خط المقدمة مع إبراهيم وجابر، الذي طالبه أحمد حسام بتسجيل 10 أهداف هذا الموسم.

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