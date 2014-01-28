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تنس - غياب شارابوفا عن بطولة قطر

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تنس - غياب شارابوفا عن بطولة قطر تنس - غياب شارابوفا عن بطولة قطر

(/أ ش أ/) - تأكد غياب الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الخامسة عالميا عن قائمة المصنفات العشر الأوائل في اتحاد لاعبات التنس المحترفات المشاركات بطولة قطر المفتوحة التى تنطلق في العاشر من فبراير المقبل ويبلغ مجموع جوائزها 2 و4 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد القطرى للعبة القائمة النهائية للمشاركات في البطولة وتضمنت كل المصنفات العشر الأوائل باستثناء شارابوفا التي ودعت بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب معاناتها من إصابة بسيطة.

وستكون الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا وفيكتوريا ازرينكا لاعبة روسية البيضاء المصنفة الثانية عالميا والفائزة باللقب في آخر موسمين على رأس قائمة اللاعبات المشاركات.

كما ستشارك الصينية لي نا المصنفة الثالثة عالميا والفائزة بأولى ألقاب البطولات الأربع الكبرى وكذلك الحال بالنسبة للسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة 13 التي بلغت النهائي في ملبورن.

وتتضمن قائمة المشاركات أيضا البولندية انيسكا رادفانسكا والتشيكية بترا كفيتوفا والايطالية سارة إيراني والصربي إيلينا يانكوفيتش والألمانية انجليكه كيربر والرومانية سيمونا هايب.

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