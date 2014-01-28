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تيم حسن يصرّح لـ "سيدتي نت": وقعتُ بالحبّ في لحظة ضعف

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تيم حسن يصرّح لـ "سيدتي نت": وقعتُ بالحبّ في لحظة ضعف تيم حسن يصرّح لـ "سيدتي نت": وقعتُ بالحبّ في لحظة ضعف

صرّح الفنّان السّوري تيم حسن أنه سيبدأ مطلع شهر شباط المقبل تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الأخوة" الذي يشترك بإخراجه ثلاثة مخرجين سوريّين، هم: الليث حجو وعمّار العاني وسيف الشيخ نجيب، فيما تنتجه شركة "كلاكيت" للإنتاج الفنّي.

وكشف الفّنان حسن في تصريح خاصّ لـ "سيدتي نت" عن الدّور الذي سيجسّده في العمل، فقال: "سألعب دور أكبر الإخوة في العائلة، والذي يُدير مصالح العائلة التّجارية بتكليف من والده، ثمّ يقع في لحظة ضعف بين الحبّ والمصلحة والوفاء والخيانة، وتتشابك خيوط الحكاية مع إخوته، مع تطوّرات أحداث العمل ضمن قالب درامي مشوّق وممتع".

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنّانين النّجوم العرب، أبرزهم: باسل خيّاط، رفيق علي أحمد، أمل بوشوشة، ندين الرّاسي، رانيا يوسف، عبد الهادي الصّباغ، أحمد فهمي، قيس الشّيخ نجيب، محمود نصر.

 

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