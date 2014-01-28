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مسلسل "رجال الحارة" يسير على خُطى "العكيد" و"باب الحارة"

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مسلسل "رجال الحارة" يسير على خُطى "العكيد" و"باب الحارة" مسلسل "رجال الحارة" يسير على خُطى "العكيد" و"باب الحارة"

بدأت منذ أيّام عمليّات تصوير المسلسل السّوري الجديد "رجال الحارة"، وهو مسلسل بيئة شاميّة كوميديّ، عن نصّ فادي غازي، ومن إخراجه. وقد تمّ تحويل اسم المسلسل من "الجرّة" إلى "رجال الحارة" تيمّناً بمسلسل "باب الحارة" الذّي حصد جماهيريّة واسعة في السّنوات السّابقة.

ويبدو أنّ صُنّاع مسلسل "رجال الحارة" أرادوا استغلال الاسم الجماهيريّ لـ "باب الحارة"؛ فالعمل يطرح مفهوم "القبضايات"، ويدور أيضاً في إطار البيئة الشّاميّة، في الوقت الذي يرتكز في قصّته الأساسيّة على شخصيّة "العكيد".

وتدور أحداث مسلسل "رجال الحارة" حول جرّة ذهب تكون أمانة عند العكيد، وتُسْرَق، ليدخل رجال الحارة في صراعات حولها ضمن إطار كوميدي بحت.

يشارك في العمل: آندريه سكاف، جمال العلي، نزار أبو حجر، محمد خير الجرّاح، غادة بشّور، سوسن ميخائيل، عبير شمس الدّين، راما الرّاشد، ساندي نشواتي.

 

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