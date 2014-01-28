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خبير: علاقة الإخوان بـ"أنصار بيت المقدس" وثيقة لا تحتاج لأدلة

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خبير: علاقة الإخوان بـ"أنصار بيت المقدس" وثيقة لا تحتاج لأدلة خبير: علاقة الإخوان بـ"أنصار بيت المقدس" وثيقة لا تحتاج لأدلة

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن الصورة الإرهابية التى نراها هذه الأيام تنوعت فى أهدافها والأماكن والشخصيات التى استهدفتها بصورة أكثر شراسة واتساعاً مما كانت عليه فى الفترة الماضية.

وأكد عكاشة أن علاقة أنصار بيت المقدس بالإخوان هى علاقة وثيقة ولا تحتاج إلى إثباتات وأدلة.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "CBC extra" إنه تم ضبط 261 شخصاً تابعاً لأنصار بيت المقدس لإيمانهم بالأفكار التكفيرية التى تحث على قتل ضباط الجيش والشرطة، لأنهم وفقاً لمعتقداتهم ومعتقدات تنظيمهم يعتبرونهم من الفئة الكافرة.

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