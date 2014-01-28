نائب وزير الخارجية السوري : يجب تحرير حمص قبل السماح بقوافل المساعدات الإنسانية

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحرير مدينة حمص السورية من المجموعات المسلحة قبل السماح بدخول قوافل تحمل المساعدات الإنسانية للمدينة.

ونقلت وكالة أنباء ايتار تاس الروسية عن مقداد – خلال مؤتمر صحفي في جنيف – قوله ” لا يمكن تسليم المساعدات الإنسانية للإرهابيين”..على حد وصفه.

> وأضاف أن نية الولايات المتحدة بمواصلة تزويد القوات المناهضة للحكومة السورية بالأسلحة لا تساهم في إنجاح المفاوضات الجارية في جنيف 2 بوساطة دولية لحل الأزمة السورية.

> وقال ” كما تعلمون، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم الاستمرار في إمداد المجموعات المسلحة بالأسلحة”.

> وأشار إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة باعتبارها أحد منظمي محادثات جنيف 2 وأنها تأتي كمظهر آخر من الولايات المتحدة لدعم ما وصفها بالجماعات الإرهابية في سوريا.

> جدير بالذكر ، أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) كانت قد أبلغت الحكومة السورية والمعارضة أنها وافقت على تسليم المساعدات الإنسانية إلى المدينة السورية التي مزقتها الحرب .

> ويسعى المؤتمر الدولي للسلام في سوريا (جنيف 2) للتفاوض على حل للأزمة السورية، التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص وتشريد الملايين منذ بدايتها في عام 2011.

أ ش أ