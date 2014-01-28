“بيرلو” أفضل لاعب بالدوري الإيطالي لموسم 2012- 2013

حصل لاعب وسط يوفنتوس، أندريا بيرلو، على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لموسم 2012- 2013، بناء على اختيارات لاعبي المسابقة.

وقال «بيرلو»، البالغ من العمر 34 عامًا، الذي أحرز أيضًا لقب 2012: «جاءت الأصوات من زملائي، وهذا أمر مميز»، وأكد أنه سيبقى مع يوفنتوس.

وتلقى «بيرلو»، الملقب «موزار» من قبل جماهير يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر موسمين، جائزته خلال حفل، الإثنين، لرابطة اللاعبين الطليان.

وأحرز «بيرلو»، لاعب بريشيا وإنتر ميلان وميلان السابق، مونديال 2006، ويستعد لخوض نهائيات 2014 في البرازيل.

وفيما يلي التشكيلة المثالية للموسم الماضي:

السلوفيني سمير هندانوفيتش «إنتر ميلان»، كريستيان ماجيو «نابولي»، أندريا بارزاجلي وجورجو كييليني والتشيلي أرتورو فيدال وأندريا بيرلو «يوفنتوس»، ماتيا دي شيليو وماريو بالوتيلي «ميلان»، الإسباني بورخا فاليرو «فيورنتينا»، الأوروجوياني إدينسون كافاني «نابولي»، أنطونيو دي ناتالي «أودينيزي».

وكالات