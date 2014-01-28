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تنس - ألمانيا تخشى إسبانيا رغم غياب نادال وفيرير

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تنس - ألمانيا تخشى إسبانيا رغم غياب نادال وفيرير تنس - ألمانيا تخشى إسبانيا رغم غياب نادال وفيرير

برلين، (إفي): أكد الفريق الألماني المشارك بكأس ديفيز للتنس احترامه لإسبانيا التي ستواجهها بالدور الأول للبطولة يوم الجمعة المقبل بفرانكفورت، وذلك رغم غياب النجمين رافايل نادال المصنف الأول عالميا وديفيد فيرير المصنف الخامس.

وأكد قائد الفريق الألماني كارستين أرينس في مؤتمر صحفي "غياب نادال وفيرير لا يجعل بالضرورة مهمتنا سهلة أمام إسبانيا".

ولم يعلن أرينس حتى الآن عن الفريق الذي سيواجه إسبانيا، ولاتزال الأنباء غير مؤكدة حول مشاركة اللاعب الأول في ألمانيا، تومي هاس، بالبطولة.

وكان هاس الذي غادر بطولة استراليا المفتوحة لمشاكل في الكتف، قد أشار إلى أن الآلام تلاشت وأنه يتدرب حاليا بشكل طبيعي، لكنه اعترف أن "المشاركة لا تبدو واقعية في كأس ديفيز".

إلا أنه رغم ذلك أكد امكانية مساعدته للفريق بأي طريقة، والذي يضم ايضا فيليب كولشرايبر وفلوريان ماير ودانيل براندس.

وسيتكون الفريق الإسباني من فيليثيانو لوبيز وفرناندو فيرداسكو وروبرتو باوتيستا ودافيد ماريرو.

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