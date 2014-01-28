بالصور .. معاناة أهالي “مطوبس” من تلوث مياة الشرب و نفوق الأسماك

إن تلوث مياه النيل مشكله تتكرر تقريبا كل عام في نفس الموعد خلال فترة السدة الشتوية، وترتفع بشكل ملحوظ نسبة الأمونيا في مياه النيل فرع رشيد ويتأثر بذلك سنويا مراكز : “دسوق – فوه – مطوبس – الرحمانيه – المحموديه – رشيد ” .

وأكد أشرف فيليفل ” ناشط سياسي ” ، إن مصرف الرهاوي بالجيزة، والذي يصب مخلفات صناعية بمجري النهر منها مخلفات مصنع سكر الحوامدية ومصانع كفر الزيات والتي تصب مخلفاتها مباشرة في مجري النهر مما يتسبب في زيادة نسبة التلوث .

وأضاف الدكتور مسعد محمود ” طبيب أمراض الكلى ” ، إن الصرف الصحي المباشر للكثير من المباني المطلة علي مجرى النهر في العديد من البلاد، بالإضافة للأقفاص السمكية بمجري النهر وكل فترة تزداد كثافتها بشكل مخيف وتعيق المجري الملاحي للنهر، كما تعيق التدفق الطبيعي للمياه وتستخدم تلك الاقفاص في الاستزراع السمكي لسمكة “المبروكة السيلفر”، ويقوم اصحاب تلك الأقفاص في تغذيه الأسماك بمخلفات حيوانية تضر بمياه النهر وتزيد من نسبة التلوث .

وأكد محمود سعيد ” صياد ” ، إن أسماك السيلفر من الأسماك شديدة الحساسية للتلوث وفي هذا العام أدى الارتفاع الشديد لنسبة الأمونيا إلي نفوق ألاف الاطنان من أسماك السيلفر بتلك الصناديق حتى تعفنت وتعطنت بشكل بشع، مما زاد من حدة أزمة التلوث هذه المرة .

و حتي الآن لا يوجد أي تحرك حكومي لمواجهة الأزمة وعلاج الأسباب بشكل جذري .