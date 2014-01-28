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إحالة قناص رابعة إلى غرفة مشورة شمال القاهرة واستمرار حبسه

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إحالة قناص رابعة إلى غرفة مشورة شمال القاهرة واستمرار حبسه إحالة قناص رابعة إلى غرفة مشورة شمال القاهرة واستمرار حبسه

 أمرت نيابة أول مدينة برئاسة المستشار أحمد شورب رئيس النيابة بإحالة قناص جماعة الإخوان الإرهابية ويدعى أحمد رمضان محمد طنطاوى إلى غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية وتحديد جلسة 1 فبراير المقبل لنظر تجديد حبسه مع استمرار حبس المتهم لاتهامه بإطلاق النار على قوات الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان ضمن مجموعات من القناصة، الذين استعانت بهم جماعة الإخوان الإرهابية، لاستهداف الشرطة من أعلى الأسطح المحيطة بمنطقة رابعة العدوية.
> واعترف المتهم بأنه تلقى أوامر من قيادات الإخوان، وتحديدًا محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين، باستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين حاولوا فض الاعتصام، إضافة إلى قتل أكبر عدد من المتظاهرين المنتمين إلى تنظيم الإخوان
> وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة القتل العمد بقصد الإرهاب، والانضمام إلى عصابة إرهابية تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والشروع في القتل وحيازة سلاح ناري

 

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