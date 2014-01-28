شيكابالا يعرض على الزمالك التنازل عن مستحقاته مقابل الرحيل

عرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك على إدارة القلعة البيضاء الرحيل عن النادي مقابل التنازل عن مستحقاته المتأخرة.

وكان اللاعب قد قرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ويحاول أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للفريق، اعادته لصفوف الفريق مرة أخرى.

وحضر شيكابالا إلى مقر النادي يوم الثلاثاء، حيث اجتمع مع أيمن يونس عضو مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن النجم الأسمر عرض على يونس التنازل عن كافة مستحقاته المتأخرة، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به من الزمالك.

ورد يونس بأنه سوف يعرض الأمر على مجلس الإدارة قبل الرد عليه.

وكان شيكا قد رفض عرض جازينتب التركي، وأكد سمير عبد التواب وكيل أعماله أنه ينتظر عرضا للاحتراف آخر يصله خلال أيام.