المقاولون يوافق على استضافة مباراة الأهلي

قال شريف حبيب رئيس المقاولون العرب أن إدارة ناديه وافقت على استضافة مباراة الدور الأول من الدوري الممتاز أمام الأهلي على ملعب الجبل الأخضر بدلا من استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وكان من المفترض أن يستضيف الفريق الأحمر المباراة على استاد القاهرة.

ولكن بسبب إقامة معرض الكتاب في أرض المعارض بمدينة نصر بجوار استاد القاهرة، ورفض الأهلي دخول سيارات البث الخاصة بالتليفزيون المصري مبارياته.. فكر اتحاد الكرة في نقل المباراة لملعب المقاولون.

وقال حبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب Fm" على إذاعة الشباب والرياضة: "وافقنا على استضافة الأهلي في الدور الأول، على أن تكون مواجهة الدور الثاني هي مباراة الفريق الأحمر من أجل تسيير الأمور وإنهاء المشكلات".

وتابع "طلبت موافقة الشركات الإعلانية الخاصة بالمقاولون ووافقوا بشكل شفهي، وننتظر الآن قرار اتحاد الكرة النهائي".

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لنفس البرنامج أنه يوافق على الحل لحين عقد جلسات بين الأهلي والتليفزيون والاتحاد للتوصل لحل نهائي.