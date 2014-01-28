زميل طالب توفى بعدما رفض المستشفى استقباله: زميلى طعن داخل مدرسة يتم استئجارها كملعب

اعتاد بعض الأصدقاء الذهاب إلى إحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر مكان إقامتهم لممارسة لعب كرة القدم، وكان هؤلاء الأصدقاء 10 من الشباب، حيث لقى أحدهم مصرعه بسكين شخص حاول الشجار معهم دون سبب يذكر ورفضت مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر استقباله إلا بعد سداد مبلغ 20 ألف جنيه رغم أن المجنى علية ويدعى "عبد الله الأحمدى" أخذ طعنة فى القلب.

ويسرد الواقعة محمود عبد الوكيل، والذى كان مع القتيل وقت وقوع الجريمة، حيث يقول كنا 10 أصدقاء اعتدنا الذهاب إلى المدرسة بمنطقة على عامر بمدينة نصر، والتى نقوم باستئجار الملعب الخاص بها لفترات محددة، حيث إن الملعب يبدأ فى الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وعندما ذهبنا إلى ملعب المدرسة فى الساعة العاشرة والنصف مساء ميعاد لعبنا فى الملعب وجدنا اثنين من الشباب أثناء خروجهم من الملعب وأثناء دخولنا، قام أحدهما بضرب رامى صديقنا فى كتفه ولم نقم برد هذه الضربة.

ويقول وهو يبكى على وفاة صديقة فوجئنا بهم يستدعون اثنين آخرين من خارج الملعب، بالإضافة وكان أحد هؤلاء مسلحا بمطواة ودخلوا الملعب وجاءوا إلينا ونادوا على رامى الذى ضربوه بكتفه وبمجرد حديثنا معهم كان عبد الله يقف بجوار رامى فأخرج أحدهم المطواة وقام بجرحى فى يدى وقام بضرب عبد الله فى قلبه أثناء محاولته فض المشاجرة ولم نكن نعلم أنهم مسلحون بالمطواة التى يحملها وأخرجها من جيبه رغم أنهم كانوا يتحدثون معنا ولم نحاول المشاجرة معهم ونفذت المطواة فى قلب عبد الله وحاولنا إنقاذه بأن أخذناه إلى مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر ورفضت المستشفى وقتها استقباله إلا بعد سداد مبلغ 20 ألف جنيه للمستشفى وحيث أننا لم يكن معنا هذا المبلغ فظل صديقنا عبد الله ينزف حتى توفى.

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