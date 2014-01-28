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حركة تنقلات واسعة لرؤساء مدن ومراكز محافظة الفيوم

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حركة تنقلات واسعة لرؤساء مدن ومراكز محافظة الفيوم حركة تنقلات واسعة لرؤساء مدن ومراكز محافظة الفيوم

28 يناير 2014 | 3:33 مساءً

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الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم - ارشيفية

الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم – ارشيفية

أصدر الدكتور حازم عطية الله ، محافظ الفيوم ، القرار رقم (23 ) لسنة 2014 بندب عبد الدايم عبد الحليم عمار ، رئيس مركز ومدينة الفيوم ،  للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ، ومدينة يوسف الصديق كما قرر محافظ الفيوم إلغاء ندب حسين محمد عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ، ومدينة سنورس للعمل نائباً  لرئيس مركز ، ومدينة طامية.

وعلي نفس الصعيد  قرر “حازم”  ، إلغاء ندب محمود عبد الصمد عبد الرحمن ، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ، للعمل مدير مركز العمليات والطواريء بالديوان العام للمحافظة.

وأصدر محافظ الفيوم القرار رقم (24) لسنة 2014 بتكليف اللواء عاطف محمد عبد الحميد عبد الواحد للعمل ، رئيسا للوحدة المحلية ، لمركز ، ومدينة الفيوم ، واللواء أحمد أحمد الجزار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

2014-01-28

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