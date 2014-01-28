حركة تنقلات واسعة لرؤساء مدن ومراكز محافظة الفيوم

أصدر الدكتور حازم عطية الله ، محافظ الفيوم ، القرار رقم (23 ) لسنة 2014 بندب عبد الدايم عبد الحليم عمار ، رئيس مركز ومدينة الفيوم ، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ، ومدينة يوسف الصديق كما قرر محافظ الفيوم إلغاء ندب حسين محمد عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ، ومدينة سنورس للعمل نائباً لرئيس مركز ، ومدينة طامية.

وعلي نفس الصعيد قرر “حازم” ، إلغاء ندب محمود عبد الصمد عبد الرحمن ، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ، للعمل مدير مركز العمليات والطواريء بالديوان العام للمحافظة.

وأصدر محافظ الفيوم القرار رقم (24) لسنة 2014 بتكليف اللواء عاطف محمد عبد الحميد عبد الواحد للعمل ، رئيسا للوحدة المحلية ، لمركز ، ومدينة الفيوم ، واللواء أحمد أحمد الجزار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.