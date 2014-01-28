4 جرحى في صدامات بين متظاهرين وجنود في اليمن

اصيب اربعة اشخاص بينهم جنديان أمس الاثنين في صدامات وقعت خلال تظاهرة لناشطين من الحراك الجنوبي في عدن كبرى مدن محافظة شبوة جنوب اليمن، كما افاد شهود عيان كما جاء بالوكالة الفرنسية.

> واضافة الى الجنديين، اصيب محتجان بجروح اصابة احدهما خطرة، عندما تدخل الجيش لتفريق التظاهرة التي نظمت تلبية لدعوة مجموعة ناشطة تطالب بانفصال جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى 1990.

> وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني الذي قرر على اثر عشرة اشهر من المحادثات، تحويل اليمن الى دولة فدرالية.

> والتيار المتشدد في الحراك الجنوبي يدعو الى انفصال جنوب اليمن.

> والوضع متوتر ايضا في محافظة الضالع المجاورة حيث هاجم مسلحون في الايام الاخيرة مواقع للواء 33 ميكانيكي التابع للجيش، بحسب مصادر متطابقة.

> وتبنت مجموعة مجهولة حتى الان هي “المقاومة الجنوبية” هذه الهجمات في بيان.

> واعلن مصدر في اللواء 33 لوكالة فرانس برس “مساء الاحد سقطت قذائف على بعض مواقعنا فجرح جنديان”.

> من جهة اخرى، اعلنت “المقاومة الجنوبية” انها اسرت اربعة جنود وتوعدت بمواصلة عملياتها الى حين استعادة استقلال دولة الجنوب.

> ونأى الحراك الجنوبي بنفسه عن هذه المجموعة التي اعلن عن تأسيسها في بيان نشر في 18 يناير عبر تلفزيون الزعيم الجنوبي والرئيس السابق علي سالم البيض والذي يبث من الخارج.