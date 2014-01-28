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تصاميم أخاذة من عروض Alta Roma

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تصاميم أخاذة من عروض Alta Roma تصاميم أخاذة من عروض Alta Roma

بعد أن انتقلت عروض أسبوع الموضة للأزياء الراقية من باريس إلى روما، شاهدنا العديد من الأزياء الأخاذة التي ظهرت على منصات العروض الإيطالية.
انطلق الأسبوع بعرض ساحر من Dolce & Gabbana شاهدنا فيه مجموعة من الفساتين الرائعة التي زينتها الورود بألوان أنثوية جميلة، بعد ذلك تتابعت العروض الجميلة التي طغت عليها التصاميم الناعمة بقصات بسيطة وفريدة.
لفتنا طغيان اللون الأبيض على بعض العروض، فقد ظهر بتصاميم مختلفة في عرض Nino Lettieri، فيما شاهدنا مهرجاناً من الألوان الصيفية المشرقة يطغى على باقي العروض، ومنها: Fausto Sarli، وRenato Balestra، كما لفتنا عرض دار Gattinoni بتفاصيله الرائعة التي جعلته واحداً من أجمل العروض في أسبوع الموضة للأزياء الراقية في روما.
شاهدي معنا أجمل ما عرض مصممو روما في أسبوع Alta Roma لموسم وربيع وصيف 2014.

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سيدتي