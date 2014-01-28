سافري إلى "ناميبيا" على خطى Brad Pitt وAngelina Jolie

هناك العديد من الأماكن السياحيّة المخفيّة الغنية بالثروات التي يبحث عنها كلّ سائح لينعم فيها برحلة استرخاء، ولكنّها ما تزال بعيدة عن الأضواء. ولعلّ من أشهر تلك الأماكن جمهورية "ناميبيا" الشابة، والتي اختارها الثنائي Brad Pitt وAngelina Jolie، حيث الأجواء الهادئة والمريحة بعيداً عن أنظار الجميع!

رافقي "سيدتي نت" في جولة على أجمل الأماكن السياحيّة المتمركزة في "ناميبيا" الواقعة في جنوب غرب أفريقيا، والتي ذاع صيتها، سياحياً، بعد زيارة ثنائي "هوليوود" الأشهر إليها.

عند وصولهما إلى ناميبيا التي تُعتبر وجهاً أفريقيا مميّزاً، استقبلهما مخيّم "وولويدانز" Wolwedans الذي أصبح يشكّل مأوى لأشهر النجوم الذي يزورون المنطقة، فهو عبارة عن مجموعة من المخيّمات المنعزلة التي تسترخي على الكثبان الرملية في قلب صحراء. ويتألف من عدداً من "الشاليهات" التي تحظى كل واحدة منها بحمّام خاص، كما أنها مزوّدة بشرفة تطلّ على مساحات شاسعة من الرمال، حيث يمكنك تناول العشاء الرومانسي على ضوء الشموع ليلاً.

ما سرّ جمال ناميبيا الذي أسر قلب كلّ من زارها؟

تُعتبر البلاد واحدة من أقلّ البلدان في العالم كثافة سكانيّة، وهي غنيّة بالمناظر الطبيعية الخلابة، على غرار الجبال والمحيط والكثبان، وكذلك يمكنك الاستمتاع بمراقبة شروق وغروب الشمس من فوق أعلى الكثبان الرمليّة في العالم.

ومن بين أكثر الأماكن الجاذبة للسيّاح:

كثبان "سوسوسفلاي"

تقع في الجزء الجنوبيّ من صحراء "ناميبيا"، وتشتهر بلونها البرتقالي بسبب نسبة الحديد المرتفعة في الرمال، التي تتلألأ تحت أشعة الشمس السّاطعة لتصبح ورديّة.ونظراً إلى قلّة المياه، لا تستطيع الحيوانات أن تعيش فيها!

صخرة "سيزيف"

عندما ترين هذه الصخرة الضخمة، فلا بدّ لك من أن تخافي من تدحرجها من أعلى جبال "ايرونغو"، إلا أنها مثبتة بشكل متوازن، وكأنّها معلّقة بمتانة!

متنزّه "إيتوشا" الوطني

تعتبر موطناً للحياة البريّة، وتغطّي مساحة واسعة تبلغ حوالى مساحة 22270 كيلومتراً مربعاً، وتحوي أنواع الثدييات النادرة الموجودة في الحديقة، مثل وحيد القرن الأسود والفهود السوداء، فضلاً عن طيور "الفلامنغو" الرائعة!

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