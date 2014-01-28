بالفيديو.. قيادي بـ«دعم الشرعية»: «الداخلية» قتلت اللواء «السعيد» لعلاقته بـ«الإخوان»

قال عمرو عبد الهادي، القيادي بتحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، إن وزارة الداخلية «تخلصت» من اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، لعلاقته الجيدة بجماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله.

وقال «عبد الهادي» في حديثه لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، صباح الثلاثاء، إنه التقى اللواء «السعيد» مرتين داخل مجلس الشورى، مضيفًا: «مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، الصديق الصدوق لصبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف: «تم التخلص بالسعيد لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين»، واصفًا إيّاه بـ«الإنسان الرائع».