وزير الاستثمار: مشروع مصري إماراتي مشترك باستثمارات 760 مليون دولار

كشف وزير الاستثمار أسامة صالح عن مشروع مشترك بإستثمارات مصرية إماراتية لإنشاء رصيف لتداول الحاويات على خليج السويس بإستثمارات 760 مليون دولار.

وقال صالح إن الشركة القابضة للنقل البري والبحري ستشارك فى المشروع عن الجانب المصري ، فيما ستشارك الشركة العربية للملاحة الاماراتية بنسبة 20 في المائة في المشروع.

وأضاف إنه يجري أيضا حاليا الاتفاق مع مستثمرين إماراتيين لانشاء أول مصنع لاصلاح الحاويات فى مصر وهو ما سيعزز من نشاط الخدمات اللوجستية في مصر.

وأكد صالح أن الاستثمارات العربية سواء التي تأتي من الامارات أو السعودية أو غيرها ليست إستثمارات سياسية وإنما قائمة على المصالح المشتركة وأن أي مستثمر يقوم بإنشاء مشروع يضع مصلحته فى المقام الاول وكذلك الدولة التي تقدم الفرص الاستثمارية ، وأوضح أن المساعدات النقدية العربية تختلف عن الاستثمارات العربية ، وهناك إختلاف بين المستثمر والدولة.

وحول إستقالة الدكتور زياد بهاء الدين من وزارة التعاون الدولة.. أوضح وزير الاستثمار أن الاستقالة شخصية ، ولن يكون لها تأثير على مناخ الاستثمار فى مصر لان مصر دولة كبيرة لا تقف على اشخاص ، وثمن دور الدكتور زياد بهاء الدين فى الفترة الماضية التي كانت حرجة ، مشيرا الى أنه كان له دوره الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

أ ش أ