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رحيل أسطورة الغناء الشعبي الأمريكي “بيت سيجر”

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رحيل أسطورة الغناء الشعبي الأمريكي “بيت سيجر” رحيل أسطورة الغناء الشعبي الأمريكي “بيت سيجر”

أسطورة الغناء الشعبي الأميركي بيت سيجر

توفى أسطورة الغناء الشعبي الأميركي بيت سيجر أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) عن عمر ناهز 94 عاما، بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

وقال حفيد سيجر في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن وفاة جده كانت طبيعية بأحد مستشفيات نيويورك.

واشتهر الناشط من أجل السلام و”المتمرد السياسي”، والناشط البيئي بكتابة الأغاني، وأصبحت أغنيته “قل لي أين الزهور” نشيدا لحركة السلام في ستينات القرن الماضي.

وكان الراحل سيجر حياته للدفاع عن الأغنية الشعبية الأميركية كإرث وطني ووعاء للنقد الاجتماعي.

وساهم في إنجاح الأغنية المناهضة للحرب على المستوى العالمي مشاهير مثل مارلين ديتريش وهيلدحران كنيف ونانا موسكوري وآخرين.

ولسيجر العديد من الأغاني الشهيرة ذات المضمون السياسي مثل ” لو كان معي مطرقة” و”سننتصر”.

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