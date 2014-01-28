إليك أبرز 4 استعمالات تجميليّة للشاي الأخضر:

• زيت شجرة الشاي لمعالجة البثور: إن كنت تعانين من الرؤوس السوداء أو البثور، فإنّ الخبراء ينصحونك باستخدام زيت شجرة الشاي. إنّ هذا العلاج المنزليّ يُضاهي بفاعليّته أيّ مستحضرات تجميلية يُمكن شراؤها من الصيدليات. وبغية الاستفادة قدر المستطاع من الزيوت الأساسية هذه، يجب إضافة قطرات قليلة منه مع ماء الهاماميلس وتطبيق المزيج على البشرة، مرتين في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، احرصي على عدم الإفراط في استخدامها، إذ إنها قد تتسبّب بجفاف البشرة وتزيد وضع البثور سوءاً.

• إزالة المكياج: إن كانت بشرتك طبيعية أو جافة، امزجي القليل من زيت الكانولا مع القليل من زيت شجرة الشاي في زجاجة. بعد ذلك، امزجي جيداً حتى يجتمع الزيتان. بعد ذلك، أضيفي القليل من هذا المزيج على قطعة قطنيّة واستعمليها لإزالة المكياج عن وجهك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخزين باقي المستحضر في مكان جافّ وبارد للمحافظة على خصائصه.

• التخلص من رائحة الرجلين النتنة: إن أردت التخلص من مشكلة تعرّق الرجلين، عليك شراء المكونات التالية: ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من جذور الزنجبيل وملعقة كبيرة من المريميّة الجافة وأربعة أكواب من المياه وملعقة كبيرة من صودا الخبز و10 قطرات من زيت شجرة الشاي. امزجي مياه الورد بالزنجبيل والمريمية والمياه حتى تبدأ بالغليان. بعد ذلك، دعي المزيج يبرد لمدة 10 دقائق وأضيفي صودا الخبز وزيت شجرة الشاي. امزجي كلّ هذه المكونات جيداً، وضعي رجليك في المزيج الجديد. أضيفي كمية إضافية من المياه والثلج، وانقعي رجليك لمدة 15 دقيقة.

• التخفيف من الصدفية: من الصعب التعامل مع داء الصدفية، إلا أنّ المستحضر مثاليّّ للتخفيف من مرض الجلد هذا. امزجي فقط قطرات قليلة من الزيوت الأساسية مع القليل من زيت الزيتون وضعيه فوق المنطقة المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، إن أردت الحصول على أقصى النتائج، كرري هذا العلاج ثلاث مرات يومياً. في الواقع، يعمل زيت شجرة الشاي على التخفيف من الحكاك ويحسّن مظهر البشرة.

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