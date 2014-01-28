Street Style: الفرو يغطي شوارع باريس في أسبوع الموضة

"لا وجود للموضة ما لم تصل الى الشارع". هذا ما كانت تردّده المصمّمة العالمية غابرييل شانيل. وروح الأناقة التي سيطرت، هذا الموسم، على خشبات العروض في أسبوع الموضة الباريسي، كان لها تأثيرها الواضح على إطلالات الشارع، وكأن هذا الأخير مثّل مرآة لما يعرض في الداخل من أزياء راقية. لم تغب عناصر الفخامة عن إطلالات السيدات، وكان الفرو الحاضر الأبرز. فما خلت إطلالة من لمساته الدافئة والناعمة، حيث رأيناه على شكل سترات ومعاطف، وكذلك على شكل قبعات ووشاحات، حتى أن خيوطه الناعمة طالت الأحذية.

ولا شك أن لهذا النوع من القماش قدرته على إظهار فخامة الإطلالة ورقيّها. وخصوصاً أن المصممين استطاعوا تقديمه بألوان متنوّعة وجذابة، بعيدة عن الكلاسيكية التي اتسم بها مع اللونين البني والأسود. فبات بإمكانك أن تختاري زيّك المصنوع من الفرو بألوان زاهية ومرحة كالأحمر والزهري والأزرق والأخضر النعناعي... كما أصبحت الإكسسوارات التي يغنيها الفرو في متناول يديك لتنعمي بها وتزيّني بها إطلالاتك.

"سيدتي نت" يعرض عليك أبرز الإطلالات التي شهدتها شوارع العاصمة الفرنسية خلال أسبوع الموضة للأزياء الراقية.

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