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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

  • مصر
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قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، لليوم الثاني على التوالي؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.

صرّح اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بأنه تقرر إغلاق البوغازين نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج؛ حرصًا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وتتعرض الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي منذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، لأمطار غزيرة أدت لتراكم المياه بالشوارع الجانبية وأسفل الكباري والميادين، ما أدى لإعاقة حركة المشاة وسير السيارات، حيث تتعرض الإسكندرية الآن لنوة «الكرم» التي بدأت الاثنين، وتستمر لمدة 6 أيام.

ودفعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من بعض الشوارع لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية.

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