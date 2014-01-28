أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وقفة للعاملين بـ “المصرية لتجارة الجملة” بالمنيا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى‎

Google+ Print
وقفة للعاملين بـ “المصرية لتجارة الجملة” بالمنيا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى‎ وقفة للعاملين بـ “المصرية لتجارة الجملة” بالمنيا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى‎

أرشيفية

نظم العاملون بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الاستثمار وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بحي الإخصاص شمال المنيا احتجاجًا علي عدم تطبيق الحد الادني عليهم مثل باقي المصالح الحكومية.

تجمع العاملون من مختلف الأفرع المنتشرة علي مستوي المحافظة والتي أغلقت أبوابها في وجه الجمهور منذ الصباح أمام الشركة يطالبون بتطبيق الحد الادني عليهم ويرفضون بعض التصريحات التي خرجت من مسئولي الشركة بأن العاملين بها يتقاضون أجور أعلي من الحد الأدني وهذا مخالف للحقيقة .

وأكد العاملون علي استمرارهم في الاحتجاج لحين إدراجهم في الحد الأدني ومساواتهم بجميع المصالح الحكومية كما رفعوا لافتات تطالب بحقهم في تطبيق الحد الأدني عليهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا