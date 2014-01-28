وقفة للعاملين بـ “المصرية لتجارة الجملة” بالمنيا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى‎

نظم العاملون بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الاستثمار وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بحي الإخصاص شمال المنيا احتجاجًا علي عدم تطبيق الحد الادني عليهم مثل باقي المصالح الحكومية.

تجمع العاملون من مختلف الأفرع المنتشرة علي مستوي المحافظة والتي أغلقت أبوابها في وجه الجمهور منذ الصباح أمام الشركة يطالبون بتطبيق الحد الادني عليهم ويرفضون بعض التصريحات التي خرجت من مسئولي الشركة بأن العاملين بها يتقاضون أجور أعلي من الحد الأدني وهذا مخالف للحقيقة .

وأكد العاملون علي استمرارهم في الاحتجاج لحين إدراجهم في الحد الأدني ومساواتهم بجميع المصالح الحكومية كما رفعوا لافتات تطالب بحقهم في تطبيق الحد الأدني عليهم .